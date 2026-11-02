США посилюють військову присутність на Близькому Сході

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Сполучені Штати продовжують перекидати військову авіацію та авіаносні групи на Близький Схід. За оцінками OSINT-аналітиків, у регіон може прибути третя американська авіаносна ударна група, що потенційно дозволить зосередити там одразу три такі з’єднання.

Як повідомляє OSINT-аналітик Armchair Admiral, із 26 жовтня зафіксовано вісім рейсів важких транспортних літаків C-17 Globemaster III з авіабази Біггс у штаті Техас до ізраїльської авіабази Увда. Крім того, два рейси американської військово-морської авіації здійснили переліт на базу Аль-Мінхад в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Водночас останніми днями інтенсивність прямих перельотів зі США зменшилася. Основна активність перемістилася на маршрути між європейськими та близькосхідними військовими базами.

Зокрема, американські літаки C-17, які раніше перебували на базі Аль-Удейд у Катарі, передислокували на німецькі аеродроми Рамштайн і Шпангдалем.

Паралельно зі британської авіабази RAF Fairford, яка раніше була основним місцем базування американських стратегічних бомбардувальників, вивозять допоміжне обладнання. За останні дві доби два літаки C-17 звідти вирушили назад до США.

До регіону прямує третя авіаносна група

Ще одним елементом військового перекидання є авіаносна ударна група на чолі з USS Theodore Roosevelt (CVN-71). За оцінками, 6–7 листопада вона може пройти через Сінгапурську протоку, а приблизно 15 листопада приєднатися до авіаносних груп USS George H.W. Bush (CVN-77) та USS George Washington (CVN-73).

Якщо цей прогноз справдиться і два авіаносці, які вже перебувають у регіоні, залишаться на своїх позиціях, США зможуть одночасно зосередити на Близькому Сході три авіаносні ударні групи.

Таке розгортання може бути пов’язане з підготовкою до можливої масштабної операції проти Ірану. Водночас наразі незрозуміло, чи йдеться про тривале посилення військової присутності, чи про планову ротацію сил.

Джерело: OSINT Digest

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