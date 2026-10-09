США поставили під питання захист від депортації для понад 100 тисяч українців — Politico

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Адміністрація Дональда Трампа має визначити, чи продовжувати тимчасовий захист для понад 100 тисяч українців, які перебувають у США через війну. Як пише Politico, один зі сценаріїв передбачає відсутність офіційного рішення, що може автоматично продовжити статус ще на шість місяців, але залишить українців у невизначеності.

Термін дії тимчасового захищеного статусу для українців у США спливає 19 жовтня 2026 року. Програма TPS дозволяє громадянам країн, де тривають війни або інші надзвичайні обставини, легально перебувати у Сполучених Штатах і працювати, якщо вони не можуть безпечно повернутися додому.

За даними Politico, частина американських законодавців із обох партій сподівається на повне продовження захисту. Водночас у Конгресі розглядають запасний варіант: адміністрація може не оголошувати ані про продовження, ані про припинення статусу.

Подібний сценарій уже застосовували щодо громадян Сальвадору. Після завершення терміну дії їхнього захисту у вересні Білий дім дозволив продовжити його ще на шість місяців.

Один із помічників Конгресу, знайомий із двопартійними обговореннями, заявив виданню, що такий підхід може бути політично зручним для адміністрації, однак залишить українців без чіткого розуміння їхнього майбутнього.

«Неправильно тримати їх у невизначеному стані, як Сальвадор, але це може бути ймовірним шляхом для адміністрації», — сказав співрозмовник Politico.

За інформацією видання, частина законодавців вважає такий варіант кращим за повне скасування захисту.

Прихильники жорсткої імміграційної політики в Конгресі виступають за припинення програм TPS. Вони вважають, що тимчасовий захист нерідко продовжують на невизначений термін, а присутність іноземних працівників може створювати конкуренцію для американців на ринку праці.

Інші республіканці та багато демократів підтримують продовження статусу для українців. Сенаторка Джин Шахін, яка послідовно виступає за підтримку України, закликає адміністрацію зберегти захист, хоча визнає складність такого рішення з огляду на нинішню міграційну політику Білого дому.

Невизначеність навколо статусу українців виникла не вперше. У березні 2025 року Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість припинення тимчасового захисту, але не хоче завдавати шкоди українцям. Тоді Білий дім заперечував, що вже ухвалив рішення про позбавлення статусу сотень тисяч громадян України.

Наприкінці вересня двопартійна група сенаторів звернулася до міністра внутрішньої безпеки Марквейна Мулліна та державного секретаря Марко Рубіо із закликом продовжити захист українців ще на 18 місяців.

Законодавці наголосили, що російські атаки тривають, а повернення до України залишається небезпечним. Вони також звернули увагу на внесок українців в американську економіку. За наведеними сенаторами даними, близько 101 тис. українців із TPS працюють, зокрема, у транспортній сфері, медицині та будівництві. Припинення захисту, на їхню думку, може вплинути на ці галузі та збільшити витрати для американських споживачів.

Окремі законодавці підтримали ініціативи, які передбачають продовження захисту українців до 2029 року. Водночас ці пропозиції ще мають пройти законодавчу процедуру.

Білий дім переадресував запитання щодо майбутнього TPS Міністерству внутрішньої безпеки США, яке безпосередньо не прокоментувало ситуацію. Представник Служби громадянства та імміграції США Зак Калер також відмовився обговорювати майбутнє статусу українців.

За його словами, відомство продовжує розглядати окремі заяви щодо повторного умовно-дострокового звільнення, зокрема від громадян України.

Співрозмовник Politico, знайомий із внутрішніми обговореннями в адміністрації, заявив, що на рішення може впливати загальний стан відносин між Вашингтоном і Києвом.

«Зараз немає жодного стимулу робити щось позитивне для України», — сказав він.

За словами джерела, найпростішим варіантом для адміністрації було б дозволити захисту завершитися. Водночас повне скасування статусу може викликати критику через ризик повернення українців до країни, де триває війна.

До 19 жовтня адміністрація США має визначитися з подальшими діями. Серед можливих сценаріїв — офіційне продовження захисту, його припинення або відсутність рішення, за якої може спрацювати механізм автоматичної пролонгації.

Останній варіант дав би українцям додаткові шість місяців, але не гарантував би довгострокового статусу. Більш тривалий захист може передбачати окреме рішення адміністрації або ухвалення відповідного закону Конгресом.

Джерело: Politico

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