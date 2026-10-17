Адміністрація президента США Дональда Трампа у п’ятницю попередила виборчих посадовців Каліфорнії про можливе кримінальне переслідування за свідомий підрахунок бюлетенів людей, яких федеральні органи ідентифікували як негромадян. Це сталося перед виборами 3 листопада, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Newsmax.

Лист посадовцям округу Лос-Анджелес

Виконувач обов’язків заступника генерального прокурора Трент Маккоттер надіслав листа посадовцям округу Лос-Анджелес. У ньому він зазначив, що особи, які свідомо підраховують бюлетені, подані людьми, ідентифікованими федеральними агентствами як негромадяни, ризикують стати співучасниками федерального злочину.

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Позов щодо поштових бюлетенів

Попередженню передував позов Міністерства юстиції США, поданий у четвер. Відомство прагне заблокувати підрахунок поштових бюлетенів людей, яких вважають імовірними негромадянами, доки не буде перевірено їхній імміграційний статус.

Адміністрація послалася на список із 20 тисяч імен. Держсекретарка Каліфорнії Ширлі Вебер заявила, що адміністрація не надала підтверджувальних доказів щодо цього списку. Професор права Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Рік Гейзен сказав, що лист посилює тиск на виборчих посадовців через загрозу можливого кримінального переслідування. Професор юридичної школи Лойоли та колишній посадовець Мін’юсту Джастін Левітт зазначив, що суди не підтримували аргументи відомства, а лист не містить підстав для зміни такого підходу.

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