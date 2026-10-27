США призупинили дію програми безвізового в’їзду для попередньо перевірених громадян Китаю на Північні Маріанські острови — територію США у Тихому океані. Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) зупинило програму Commonwealth of the Northern Mariana Islands Economic Vitality and Security Travel Authorisation Programme, відому як EVS-TAP, повідомляє South China Morning Post.

Програма дозволяла попередньо перевіреним громадянам КНР перебувати на островах до 14 днів без американської візи. Видані раніше дозволи анулюють із 30 жовтня, однак китайські громадяни, які вже перебувають на території, зможуть завершити погоджений строк поїздки. У 2025 фінансовому році через EVS-TAP до островів в’їхали понад 3 тисячі громадян Китаю.

Аргументи Міністерства внутрішньої безпеки

DHS заявило, що громадяни КНР «майже напевно зловживають» програмою. Відомство послалося на ризики шпигунства та збору розвідувальної інформації поблизу американських військових об’єктів, несанкціонованих поїздок з островів на Гуам, пологового туризму, а також попередні справи щодо злочинної діяльності та відмивання коштів, пов’язані з китайськими підприємствами.

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Американські прокурори в останні роки висували обвинувачення у справах про переправлення кількох громадян Китаю човнами із Сайпана, столиці Північних Маріанських островів, на Гуам. За даними судових матеріалів у таких справах, китайські громадяни платили тисячі доларів за морські перевезення, шукаючи на Гуамі вищі зарплати та роботу.

Можливі наслідки для туризму

DHS визнало, що частина місцевого бізнесу могла планувати діяльність з огляду на EVS-TAP, але заявило, що встановлені гострі ризики переважають особисті та економічні інтереси. Рішення може позначитися на туристичній галузі островів, яка раніше значною мірою залежала від відвідувачів із Китаю.

У 2017 році острови відвідали близько 234 тисяч китайських туристів із загалом 660 тисяч гостей, а 2019 року кількість прибулих із Китаю становила приблизно 185 тисяч. У 2025 році китайські відвідувачі становили близько 7% із приблизно 160 тисяч туристів. Губернатор Девід Апатанг раніше називав EVS-TAP критично важливою для економіки островів програмою.

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