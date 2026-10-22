США призупинили PERM-заявки восьми технологічних компаній — BBC News

У США раніше цього місяця оголосили про призупинення нових і нерозглянутих заяв за процедурою Permanent Labor Certification Program, або PERM, для восьми технологічних компаній, серед яких Microsoft, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro та HCL Technologies. Обмеження стосується механізму, через який роботодавці можуть наймати кваліфікованих іноземних фахівців на постійній основі та який є одним зі шляхів до отримання грін-карти, повідомляє BBC News.

Наслідки для працівників з Індії

Рішення може суттєво вплинути на громадян Індії, які становлять більшість власників віз H-1B для фахівців. Для багатьох із них процедура PERM була етапом переходу від тимчасової робочої візи до статусу постійного резидента та згодом громадянства США.

За даними Національного фонду американської політики, станом на грудень 2025 року на грін-карти через працевлаштування чекали майже мільйон громадян Індії — 79% усіх нерозглянутих заяв. Організація прогнозувала, що для висококваліфікованих індійців, які подаватимуть документи з січня 2026 року, очікування залежно від категорії може тривати від п’яти до 179 років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив на компанії

Індійська галузева асоціація Nasscom заявила, що технологічні компанії з Індії вже скоротили залежність від віз H-1B та активніше наймають працівників у США. Wipro повідомила, що понад 80% її американського персоналу найнято на місці, а Tata Consultancy Services зазначила, що протягом останніх двох років подавала кількість PERM-заяв, що вимірюється однозначним числом. Microsoft заявила, що подавала заяви на H-1B переважно для утримання наявних працівників, а не для залучення нових.

Співрозмовник BBC з керівництва однієї з восьми компаній сказав, що обмеження не зруйнує бізнес, але матиме відчутний людський вимір для працівників, чиї заяви на грін-карту не просуваються. Експерти також зазначають, що альтернативні шляхи до постійного проживання доступні не для всіх: зокрема, маршрут EB-5 передбачає інвестицію щонайменше 800 тисяч доларів у відповідні підприємства США.

Читай нас у