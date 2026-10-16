США продовжили дозвіл на роботу закордонних АЗС Лукойлу до квітня 2027 року

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Міністерство фінансів США продовжило дію дозволів на операції із закордонними автозаправними станціями російської компанії «Лукойл» та низкою її дочірніх підприємств у Болгарії. Обмеження не поширюватимуться на ці операції до 24 квітня 2027 року.

Дозвіл поширюється на операції з мережею АЗС «Лукойлу» за межами Росії, а також із болгарськими компаніями Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker. Попередній дозвіл на операції із закордонними автозаправними станціями мав діяти до 29 жовтня 2026 року.

У жовтні 2025 року США запровадили санкції проти «Лукойлу» та «Роснефти», намагаючись обмежити доходи російського нафтового сектору, які допомагають фінансувати війну проти України.

Джерело: OFAC

Нагадаємо, переговори США і Росії щодо війни в Україні доповнилися угодою про активи Лукойлу.

Ексспіввласник Челсі Тодд Боелі може придбати міжнародні активи Лукойлу, заблоковані США.

Частина закордонних нафтопереробних заводів російської компанії «Лукойл»зменшила виробництво або повністю зупинила роботу через затримку угоди з продажу її міжнародних активів.

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