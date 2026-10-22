США продовжили термін продажу закордонних активів Лукойлу до 21 листопада — Reuters

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США продовжили до 21 листопада термін для проведення переговорів із російською нафтовою компанією «Лукойл» щодо придбання її закордонних активів. Таким чином, потенційні покупці отримали ще місяць для обговорення умов угод.

За даними Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), термін продовжили після того, як на початку жовтня американська інвестиційна компанія Carlyle Group відкликала свою пропозицію щодо купівлі активів.

У жовтні 2025 року Вашингтон запровадив санкції проти «Лукойлу», другого за величиною нафтовидобувника Росії, та «Роснефти» — найбільшого нафтовидобувника країни. Метою було обмежити здатність Москви фінансувати війну проти України.

Минулого року «Лукойл» виставив на продаж свої закордонні активи. «Роснефть» про наміри продати активи не повідомляла.

29 січня Carlyle домовилася про придбання активів «Лукойлу», за винятком тих, що розташовані в Казахстані. За словами обізнаних із ситуацією джерел, компанія вела переговори про партнерство для укладення угоди з інвестиційними фондами Mubadala, XRG та IHC з Абу-Дабі, а також з американською Міжнародною корпорацією фінансування розвитку (DFC).

Портфель закордонних активів «Лукойлу», початкова вартість якого оцінювалася приблизно у 22 млрд доларів, зацікавив щонайменше десяток потенційних покупців. Серед них — американська нафтова компанія ExxonMobil і колишній власник Pornhub Бернд Бергмайр.

Про це повідомляє Reuters.

США продовжили дозвіл на роботу закордонних АЗС Лукойлу до квітня 2027 року.

Нагадаємо, переговори США і Росії щодо війни в Україні доповнилися угодою про активи Лукойлу.

Ексспіввласник Челсі Тодд Боелі може придбати міжнародні активи Лукойлу, заблоковані США.

Частина закордонних нафтопереробних заводів російської компанії «Лукойл»зменшила виробництво або повністю зупинила роботу через затримку угоди з продажу її міжнародних активів.

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