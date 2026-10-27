Міністерство юстиції США попросило владу штату Вашингтон відкладати бюлетені, отримані від 405 осіб, яких федеральна влада підозрює у реєстрації для голосування без громадянства США. Бюлетені пропонують не враховувати, доки посадовці штату не підтвердять право цих людей голосувати на проміжних виборах.

Як повідомляє The Guardian, у листі до держсекретаря штату Вашингтон Стіва Гоббса відомство заявило, що виявило 1 500 голосів, поданих більш ніж 400 людьми на попередніх виборах. У штаті зареєстровано понад 5 млн виборців, а поштові бюлетені надсилають усім зареєстрованим.

Реакція штату

Стів Гоббс повідомив, що розглядає запит Мін'юсту. Його офіс зазначив, що передані федеральним відомством дані містять інформацію про останню участь кожної з 405 осіб у голосуванні. Одна людина, за цими даними, востаннє голосувала у 1994 році.

Виконувач обов'язків прокурора США в Сіетлі Чарльз Ніл Флойд заявив, що 405 виявлених виборців можуть бути лише частиною ширшої проблеми. За його словами, значну частину списку сформували на підставі нещодавніх контактів федеральних службовців із людьми, яких підозрюють у відсутності громадянства.

Флойд також сказав, що без доступу до записів штату буде складно довести незаконне голосування. Мін'юст вимагав надати адреси, дати народження, номери водійських посвідчень і часткові номери соціального страхування.

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Гоббс заявив, що подання такого запиту за тиждень до загальних виборів, на його думку, має на меті посіяти необґрунтовані сумніви щодо результатів. Водночас Мін'юст повідомив, що може передати штату ще один список людей, яких підозрює у відсутності громадянства. Відомство також зазначило, що частина таких людей могла згодом набути громадянство США.

Справи в Каліфорнії та Алясці

Це третій цього місяця прямий виклик штатам з боку Мін'юсту США, здійснений у період голосування. Раніше відомство подало позов проти Каліфорнії, вимагаючи відкладати поштові бюлетені до 20 тис. людей, яких федеральна влада підозрює у відсутності громадянства. В Алясці інший позов спрямований на відтермінування сертифікації результатів, якщо чинний республіканець не переможе.

У Каліфорнії колегія федерального апеляційного суду заслухала аргументи сторін і поставила під сумнів час подання вимоги, її конституційність та повноваження Мін'юсту. Суд не ухвалив рішення щодо прискореного графіка, якого вимагало відомство, і передав справу до суду нижчої інстанції.

Представниця виборчої служби округу Лос-Анджелес Моніка Флорес заявила в судовому документі, що вибірка з 200 записів федерального списку містила скасовані або неактивні реєстрації, людей без історії голосування та виборців, які, ймовірно, народилися у США.

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