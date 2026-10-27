США розглядають можливість скасування санкцій проти фонду, який є гаманцем путіна — NYT

0:00 / 0:00

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає заявку на зняття санкцій із Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який очолює Кирило Дмитрієв.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на неназваного американського чиновника.

За словами співрозмовника видання, Міністерство фінансів США може скасувати обмеження проти фонду, щоб поліпшити відносини з Росією. Очікується, що такий крок може сприяти припиненню війни.

Ініціатором звернення щодо скасування санкцій став керівник РФПІ та спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв. За даними видання, він порушив це питання під час переговорів щодо можливих постачань російського дизельного пального до США. Тоді Дмитрієв запропонував себе та фонд як посередників у ділових угодах між двома країнами.

Американський чиновник, на якого посилається видання, охарактеризував Дмитрієва як корисного посередника в переговорах між Вашингтоном і Москвою.

Санкції проти Дмитрієва та РФПІ Міністерство фінансів США запровадило 28 лютого 2022 року — через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді американське відомство назвало фонд «чорною касою» Володимира Путіна.

РФПІ залучав міжнародних інвесторів до російських компаній і використовувався для розширення економічного впливу Росії за кордоном.

Джерело: The New York Times

Президент України Володимир Зеленський вважає, що США можуть і надалі послаблювати санкції проти Росії. Він назвав так звану «diesel deal» — домовленість щодо дизельного пального — лише першим кроком і заявив, що такі рішення не змусять Володимира Путіна припинити війну. Також Зеленський розкритикував рішення Дональда Трампа щодо законопроєкту сенатора Ліндсі Грема, який передбачав посилення тиску на Росію.

Спецпредставник російського диктаторського режиму Кирило Дмитрієв привітав рішення президента США Дональда Трампа призупинити дію окремих положень «закону Грема» — так званих пекельних санкцій. Ці положення передбачають запровадження обмежень проти Росії. Дмитрієв назвав крок американського лідера «історичним моментом».

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.

Читай нас у