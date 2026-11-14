США розглядають скорочення контингенту в Європі на 5 тисяч — RMF24

Адміністрація США розглядає можливість скоротити чисельність американських військових у Європі приблизно на 5 тисяч осіб замість раніше обговорюваного виведення до 25 тисяч. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Bloomberg.

У Європі перебувають близько 80 тисяч військових США

Наразі на європейському континенті дислокується приблизно 80 тисяч американських військовослужбовців. За даними видання, можливість масштабнішого скорочення викликала занепокоєння серед європейських союзників США, а Вашингтон тепер схиляється до меншого варіанта скорочення.

Серед чинників, які вплинули на перегляд сценарію, називають збільшення оборонних витрат європейськими членами НАТО, а також триваючу військову кампанію США та Ізраїлю проти Ірану. Пентагон також враховує стратегічне значення американських баз у Європі: союзники надають інфраструктуру та повітряний простір для операцій, спрямованих проти Ірану.

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Найбільші зміни можуть торкнутися Німеччини

Найвідчутніше скорочення може припасти на Німеччину, де розташоване найбільше угруповання американських військових у Європі. Водночас НАТО планує посилювати присутність на східному фланзі Альянсу. Країни, що межують із Росією, декларують готовність співфінансувати утримання американських військ на своїй території.

Остаточне рішення щодо чисельності контингенту ухвалюватиме президент США Дональд Трамп. Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі має підготувати доповідь для очільника Пентагону Піта Гегсета, а 1 грудня той має подати президентові остаточні пропозиції щодо подальшої присутності військ США в Європі.

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