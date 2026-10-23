США розпочали щорічні навчання стратегічних ядерних сил

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Сполучені Штати розпочали командно-штабні навчання Global Thunder 27, під час яких щороку перевіряють готовність американських ядерних сил.

Про це йдеться у пресрелізі Стратегічного командування США (USSTRATCOM).

«У навчаннях Global Thunder 27 бере участь особовий склад усієї системи стратегічних сил, зокрема підрозділи Стратегічного командування Збройних сил США та підпорядковані їм формування. Мета Global Thunder 27 — підвищення рівня ядерної готовності, а також забезпечення безпечних, надійних, ефективних і переконливих сил стратегічного стримування», — розповіли в USSTRATCOM.

Зазначається, що ці навчання проводять щороку і вони не є відповіддю на дії будь-якої держави чи інших суб’єктів або на поточні події у світі.

«Як і в попередні роки, під час Global Thunder 27 може збільшитися кількість польотів бомбардувальників та інших типів літальних апаратів», — додали у Стратегічному командуванні США.

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