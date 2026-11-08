США розширюють блокаду Ірану на сухопутні торговельні маршрути

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Американські збройні сили створюють спеціальну оперативну групу «Залізні ворота», яка має перешкоджати переміщенню іранської зброї, підсанкційних матеріалів і технологій через сухопутні кордони та Каспійське море.

Підрозділ базуватиметься в Тампі, штат Флорида, та координуватиме роботу з іншими американськими відомствами, зокрема Мінфіном, Держдепартаментом і Міністерством юстиції.

Мета операції — перекрити канали постачання озброєння й товарів подвійного призначення, а також обмежити незаконні джерела доходів Тегерана.

Оперативна група складатиметься приблизно з 20 цивільних і військових фахівців. За оцінками Центрального командування США, морська блокада вже завадила Ірану експортувати нафту на суму понад 25 млрд доларів.

Раніше розслідування Reuters виявило, що Тегеран обходив санкції та морські обмеження, отримуючи обладнання, вибухівку й вантажівки з Росії, Центральної Азії та Китаю.

Джерело: Reuters

Американські військові атакували торгове судно в Оманській затоці після того, як його цивільний екіпаж проігнорував неодноразові попередження та кілька разів намагався порушити морську блокаду Ірану.

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Сполучені Штати зіткнуться з «нищівною відповіддю», якщо розпочнуть війну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть бути окупаційною силою в Ірані. Він також визнав проведення обмежених військових ударів поблизу іранського острова Кешм.

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