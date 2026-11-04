США шукають виробників далекобійних ракет Eram для України

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Повітряні сили США розпочали пошук підрядників, які виготовлятимуть для України нові крилаті ракети Eram. Планується закупити понад тисячу одиниць цього озброєння, призначеного для високоточного ураження цілей навіть за активної протидії засобів радіоелектронної боротьби.

Eram (Extended Range Attack Munition) – це малогабаритна крилата ракета повітряного базування, яку розробляють із розрахунком на масове виробництво. Американські військові розглядають її як відносно недорогий засіб для високоточних ударів по важливих стаціонарних об'єктах противника з безпечної для літака-носія відстані.

Згідно з технічними вимогами, оприлюдненими Повітряними силами США, ракета повинна належати до вагового класу 500 фунтів, що становить приблизно 227 кг. Дальність польоту має перевищувати 250 морських миль, або близько 463 км, а швидкість – 0,6 Маха.

Особливу увагу американські військові приділяють здатності ракети долати протидію засобів радіоелектронної боротьби. Навіть за умов глушіння GPS відхилення від визначеної цілі не повинно перевищувати 10 метрів.

Крім фугасно-осколкової дії, Eram має забезпечувати часткове проникнення крізь перешкоди перед ураженням об'єкта. Це дозволить використовувати озброєння проти окремих захищених стаціонарних цілей.

Потенційні виробники повинні подати свої пропозиції до 19 листопада 2026 року. При цьому американська сторона встановила жорсткі терміни виконання майбутнього контракту.

Перші ракети мають надійти не пізніше ніж через три місяці після його підписання. Загалом передбачається виготовлення понад тисячі одиниць озброєння, а всю партію необхідно передати протягом 15 місяців.

Водночас оголошення пошуку підрядників ще не означає укладення контракту або початку постачання ракет Україні. Наразі американські військові визначили технічні характеристики озброєння та вимоги до потенційних виробників.

Джерело: Air Force Times

Нагадаємо, США можуть передати Україні ракети ERAM в цьому році.

Адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня дозволила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які мають бути поставлені протягом шести тижнів.

США можуть передати Україні близько 3 тисяч ракет ERAM та зняти обмеження на використання далекобійних ракет проти рф. Військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь розповів, які переваги з ними отримають бійці ЗСУ.

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