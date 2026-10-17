США скасували обмеження для мексиканських авіакомпаній — The Hindu

США скасували обмеження для мексиканських авіакомпаній щодо запуску нових рейсів до Сполучених Штатів із двох міжнародних аеропортів Мехіко. Про це 16 жовтня повідомив уряд Мексики.

Рейси з двох аеропортів

Рішення дає авіаперевізникам змогу відкривати маршрути до США з Міжнародного аеропорту імені Феліпе Анхелеса та Міжнародного аеропорту імені Беніто Хуареса в Мехіко.

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Відповідну заяву оприлюднили міністерства закордонних справ, комунікацій і транспорту Мексики. Обмеження США були запроваджені на тлі авіаційних суперечок між двома країнами.

Угода про повітряне сполучення

Як повідомляє The Hindu, Міністерство транспорту США заявило, що рішення відображає кроки Мексики у відповідь на занепокоєння Вашингтона щодо дотримання двосторонньої угоди про повітряне сполучення, укладеної у 2015 році.

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