Федеральна комісія зі зв’язку США 25 листопада повідомила, що дозволила компанії SpaceX Ілона Маска розгорнути до 1 мільйона супутників для дата-центрів у космосі. Про рішення американського регулятора повідомляє Channel NewsAsia. Йдеться про супутники, призначені для роботи космічних дата-центрів.

Угруповання Starmind

Схвалення стосується супутникового угруповання SpaceX під назвою Starmind. Раніше цього року компанія звернулася до FCC із запитом на дозвіл розгорнути до 1 мільйона орбітальних обчислювальних модулів.

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У повідомленні FCC ці системи назвали орбітальними обчислювальними модулями. За задумом SpaceX, вони мають обробляти великі обсяги даних, які використовуватимуть на Землі.

Попит на ШІ-обчислення

У FCC зазначили, що схвалення угруповання має допомогти задовольнити попит на обчислювальні потужності для штучного інтелекту, який швидко зростає. Комісія оголосила про дозвіл у середу, 25 листопада.

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