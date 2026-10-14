США та Іспанія наростили імпорт китайських кальмарів попри звинувачення — Mongabay

США та Іспанія у 2025 році продовжили нарощувати закупівлі заморожених кальмарів і каракатиць із Китаю, попри низку розслідувань щодо ймовірного незаконного промислу, екологічних порушень і зловживань щодо працівників на китайських суднах. Як повідомляє Mongabay, вартість такого імпорту до США сягнула близько 196 млн доларів, а до Іспанії — 165 млн доларів.

За даними китайської митниці, поставки заморожених кальмарів і каракатиць до США зросли з 19,4 тис. тонн вартістю 59 млн доларів у 2020 році до 32,2 тис. тонн у 2025-му. Експорт до Іспанії за той самий період більш ніж подвоївся — з 16,2 тис. тонн вартістю 64 млн доларів до 37,1 тис. тонн вартістю 165 млн доларів. У міжнародній торговельній статистиці кальмарів і каракатиць обліковують разом.

Дані правозахисників

У червні 2026 року британська Environmental Justice Foundation опублікувала результати п’ятирічного розслідування роботи суден, що ловлять кальмарів у південно-східній частині Тихого океану, південно-західній Атлантиці та північно-західній частині Індійського океану. Організація опитала понад 350 індонезійських і 80 філіппінських рибалок, які працювали на 249 суднах, переважно під прапором Китаю.

EJF заявила, що протягом 2020–2025 років задокументувала смерть 25 працівників на борту 20 китайських суден. За інформацією організації, серед причин були нещасні випадки, недоїдання, зокрема щонайменше дев’ять випадків бері-бері, неналежно ліковані хвороби, самогубства та одне вбивство. Правозахисники також повідомили про ознаки примусової праці, вилучення паспортів, невиплату зарплат і неналежні умови праці та проживання.

Китайське МЗС раніше заявляло, що країна веде океанічний промисел відповідно до законів і правил. У червні 2026 року речниця міністерства Мао Нін заявила, що в Китаї немає примусової праці, а використання цієї теми назвала політичною маніпуляцією.

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Зростання китайського флоту

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у 2023 році Китай виловив 1,1 млн тонн кальмарів — приблизно третину світового обсягу. У південній частині Тихого океану кількість суден для лову гігантського летючого кальмара зросла з 302 у 2016 році до 528 у 2023-му; 522 із них ходили під китайським прапором.

У північно-західній частині Індійського океану EJF повідомила про 361 судно, які регулярно працювали там у 2020–2025 роках; більшість із них були китайськими. Серед 153 опитаних рибалок 93,5% повідомили, що пережили або бачили щонайменше сім із 12 індикаторів примусової праці.

Регуляторні прогалини

У ЄС із 2008 року діє механізм протидії незаконному, незадекларованому та нерегульованому рибальству, який дає Єврокомісії змогу обмежувати імпорт із країн-порушниць. Китай не отримував ані жовтої, ані червоної картки в межах цього механізму. Єврокомісія наголосила, що ці правила не охоплюють трудові стандарти.

Регламент ЄС щодо заборони товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці, має набути чинності у грудні 2027 року. Він може передбачати заходи проти окремих компаній після розслідувань, але не спрямований винятково на рибну галузь.

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