США та Китай ведуть регулярні переговори щодо рамкового механізму у сфері штучного інтелекту. Співпраця в цій галузі може стати одним із можливих результатів зустрічі президентів Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа в Шеньчжені, Китай.

Рамка для реагування на інциденти

За даними South China Morning Post, сторони обговорюють деталі рамки, про яку оголосили минулого місяця. Вона має стосуватися реагування на інциденти, пов’язані зі штучним інтелектом, а також інституціоналізації двостороннього діалогу.

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Можливий результат саміту

Кілька джерел видання повідомили, що технічні команди двох країн працюють над тим, аби зробити співпрацю у сфері ШІ можливим результатом переговорів лідерів. Зустріч Сі та Трампа, за інформацією SCMP, має відбутися наступного місяця на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Шеньчжені.

Як зазначає видання, це може бути третьою особистою зустріччю Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа.

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