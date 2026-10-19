США та країни Центральної Азії підтримали розвиток Середнього коридору — Euronews

У Самарканді, Узбекистан, 19 жовтня державний секретар США Марко Рубіо та міністри закордонних справ Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану домовилися поглибити співпрацю у транспортній сфері, у галузі критичних мінералів і безпеки. Про це повідомляє Euronews.

Інвестиції у Транскаспійський маршрут

У спільній заяві за підсумками міністерської зустрічі формату C5+1 сторони підтримали інвестиції в Транскаспійський торговельний маршрут, поглиблення промислової кооперації та спрощення митних процедур. Цей маршрут, також відомий як Середній коридор, сполучає країни Центральної Азії з європейськими ринками через Каспійське море, Південний Кавказ і Туреччину, оминаючи Росію.

Серед визначених пріоритетів також назвали переробку критичних мінералів, співпрацю в енергетиці та кібербезпеці. Водночас спільна заява не містила даних про обсяги нового фінансування інфраструктурних проєктів.

Міністр закордонних справ Узбекистану Бахтійор Саїдов запропонував розвивати співпрацю від геологорозвідки до переробки сировини та створення місцевих промислових кластерів. Він також закликав посилити зв’язок між дипломатичним форматом C5+1 та бізнес-платформою B5+1.

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Двосторонні переговори

Рубіо провів окремі зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств усіх п’яти держав регіону. З міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тілеуберді він обговорив торгівлю, енергетику, критичні мінерали й технології. Держдепартамент США також повідомив, що сторони порушили питання наміру Казахстану приєднатися до Авраамових угод.

На переговорах з представниками Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану йшлося, зокрема, про двосторонню співпрацю, торгівлю, інвестиції та регіональну безпеку. США і Туркменістан готують новий раунд політичних консультацій в Ашгабаті у листопаді.

Узбекистан і США провели перше засідання діалогу про розширене стратегічне партнерство, присвячене торгівлі, енергетиці, технологіям і безпеці. Після зустрічі Саїдов у присутності Рубіо підписав Угоди Артеміди, і Узбекистан став 77-ю країною-учасницею міжнародної рамки мирного освоєння космосу.

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