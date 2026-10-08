США та Росія обговорюють відновлення роботи Північних потоків – Reuters

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Команди президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна активно обговорюють можливість залучення американського інвестора до фінансування газопроводів «Північний потік».

Як вдалося дізнатися журналістам, до переговорів залучені високопоставлені представники Росії та США, зокрема Кирило Дмитрієв і Джаред Кушнер.

Інсайдери стверджують, що саме зять Трампа вважає ведення бізнесу з Москвою важливою частиною відновлення миру.

Ба більше, у Білому домі розраховують, що така угода дасть можливість американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоресурсів до Європи після завершення війни.

"Будь-які угоди мають бути узгоджені Росією з DFC (Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США) та Міністерством фінансів і повинні приносити користь американським платникам податків і компаніям", - розповіло одне з анонімних джерел.

Також повідомляється, що у вересня спецпосланець Путіна провів зустріч з представниками Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США. У центрі уваги були потенційні енергетичні ініціативи Росії та США.

"Залишається незрозумілим, наскільки Вашингтон зацікавлений у відновленні постачання російського газу до Німеччини, найбільшого споживача енергії в Європі", - наголошують журналісти.

Один з американських посадовців озвучив прогноз, що наразі підписання такої угоди є малоймовірним через велику кількість перепон.

З заявою з цього приводу виступила представниця Міністерства економіки та енергетики Німеччини. Вона нагадала ЗМІ, що "Північний потік" і російський газ перебувають під санкціями в Європі, а Німеччина знайшла альтернативи.

Інсайдери розповіли, що команди Трампа та Путіна також обговорювали продаж активів російської енергетичної компанії "Лукойл". Американська влада розраховує отримати значні прибутки у разі успішної реалізації цього замислу.

Про це повідомляє Reuters.

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