США тимчасово зберегли захист від депортації для українців і суданців — The Guardian

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що українці та суданці, які перебувають у країні за програмою тимчасового захищеного статусу (TPS), поки що зберігають захист від депортації. Як повідомляє The Guardian, строк дії TPS мав завершитися 19 жовтня для приблизно 101 тисячі українців і 1,8 тисячі суданців.

Термін захисту не уточнили

У письмовій заяві DHS зазначило, що до нового оголошення особи, на яких поширюються тимчасові заходи для України та Судану, зберігатимуть захист. Відомство повідомило, що рішення оголосять у належний час, однак не уточнило, як довго діятиме цей статус і коли ухвалять остаточне рішення.

DHS також не відповіло на запит щодо чинності дозволів на роботу. Зазвичай TPS дає людям право працювати у США, доки захист залишається чинним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

TPS для України діє з 2022 року

Україні вперше надали TPS у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, держави-агресора. Адміністрація Джо Байдена востаннє продовжила дію статусу в січні 2025 року ще на 18 місяців — до жовтня 2026 року.

Керівник благодійної організації Hope For Ukraine Юрій Бойченко назвав урядове рішення тимчасовим кроком, який не розв’язує питання постійного проживання цих людей у США. Він наголосив, що українці не можуть безпечно повернутися додому.

Програма TPS для Судану діє з 1997 року та неодноразово продовжувалася через збройний конфлікт і політичну нестабільність у країні. За даними видання, адміністрація президента Дональда Трампа раніше припинила TPS для понад 1 мільйона людей із 13 країн, зокрема Венесуели, Гаїті, Гондурасу, Нікарагуа, Афганістану та Сирії.

Читай нас у