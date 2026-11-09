США в ООН закликали Україну та росію відмовитися від взаємних ударів

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Заступник постпреда США при ООН Ден Негреа закликав Україну та Росію не повертатися до «порочного кола атак, відплати й смертей» після п’ятиденного гуманітарного припинення вогню в Олешках. Під час засідання Ради Безпеки ООН 9 листопада дипломат нагадав, що завдяки зусиллям першої леді США Меланії Трамп близько 800 жителів змогли безпечно залишити місто, а гуманітарні організації доставили допомогу.

Негреа наголосив на важливості захисту цивільного населення, висловив співчуття родинам загиблих від ударів по Комишувасі, Запоріжжю та Харкову, а також закликав припинити атаки на зернові судна, продовольчі ланцюги, енергетику й пункти видачі допомоги напередодні переговорів в Абу-Дабі.

«Ми можемо й повинні робити більше для захисту цивільного населення. Удари по населених пунктах мають припинитися», — вказав дипломат.

Джерело — Укрінформ.

9 листопада під час термінового засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого російським атакам на цивільне населення та критичну інфраструктуру України, постійний представник РФ Василь Небензя зробив заяву з погрозами на адресу Європи.

Під час засідання Ради безпеки ООН 9 листопада директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото закликала Росію негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України, які напередодні зими загрожують життю мільйонів цивільних.

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