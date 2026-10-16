США в Токіо вдруге за місяць провели переговори з владою М’янми — Cyprus Mail

США та військова влада М'янми минулого тижня провели переговори в Токіо, Японія. Це була друга зустріч сторін за місяць на тлі активізації контактів Вашингтона з генералами, яких він уникав після перевороту 2021 року. Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомляє Cyprus Mail.

Точний зміст переговорів у Токіо не розкривається. За даними співрозмовника Reuters, американську делегацію знову очолював помічник держсекретаря США з питань розвідки та досліджень Майкл Венс, а в зустрічі брали участь понад десяток посадовців США. Хто представляв М'янму, Reuters встановити не зміг.

Держдепартамент США не прокоментував останню зустріч, однак заявляв, що взаємодіє з усіма групами в М'янмі щодо питань, які зачіпають інтереси Сполучених Штатів. Представник військової влади М'янми також не відповів на запит про коментар.

Шахрайські центри та рідкісноземельні метали

Попередні переговори в столиці М'янми Нейп'їдо в середині вересня стосувалися звільнення американського бізнесмена та закриття шахрайських центрів, які ошукують громадян США. За словами співрозмовників, такі центри, зокрема пов'язані з романтичним шахрайством, завдали американцям збитків на мільярди доларів.

Дослідники зазначають, що багато шахрайських операцій працюють на територіях, контрольованих підтримуваними армією воєнізованими формуваннями. Частина доходів від них може надходити військовим, що викликає сумніви щодо готовності керівництва М'янми забезпечувати виконання законів. Військова влада країни заявляла про участь у багатонаціональних зусиллях із протидії таким центрам.

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Американські посадовці також обговорювали доступ до великих покладів важких рідкісноземельних металів у М'янмі, які використовують у виробництві електромобілів і вітрових турбін. Значна частина цих родовищ розташована на територіях, контрольованих етнічними збройними угрупованнями, що воюють проти армії. Основним покупцем м'янманських рідкісноземельних металів є Китай.

Роль Японії

Міністерство закордонних справ Японії повідомило, що за потреби підтримувало зв'язок з обома сторонами, але не стало коментувати конкретні дипломатичні обміни. Токіо також приймав переговори представників США та М'янми в червні.

Японія формально не визнає адміністрацію, підтримувану військовими. Водночас її тимчасовий посланник у М'янмі цього місяця зустрівся з міністром закордонних справ цієї адміністрації. Японія засудила повалення обраного уряду Аун Сан Су Чжі у 2021 році, але не запроваджувала санкцій проти керівників хунти та пов'язаних із військовими структур, як це зробили США й інші західні країни.

Мін Аун Хлайн, який очолив переворот і згодом став президентом, залишається під санкціями США через порушення прав людини. За даними ООН, після перевороту військові вбили тисячі людей внаслідок авіаударів, а в країні розгорілася масштабна громадянська війна.

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