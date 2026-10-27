США видадуть візи Флавіо Болсонару та його родині — Anadolu Agency

Держдепартамент США видасть візи кандидату в президенти Бразилії Флавіо Болсонару та членам його родини, дозволивши їм в’їзд до Сполучених Штатів. Це підтвердив високопосадовець Держдепартаменту у відповіді на запит Anadolu Agency.

Повідомлення про можливий виїзд

Заява пролунала на тлі повідомлень про те, що Болсонару нібито залишив Бразилію та вирушив до США, попри судову заборону на виїзд. Бразильська влада не підтвердила його від’їзд.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Також надходили суперечливі дані про місцеперебування Болсонару та про те, чи міг він намагатися виїхати через Аргентину.

Розслідування у Бразилії

Болсонару заперечує будь-які порушення. За повідомленнями, щодо нього ведуть розслідування у справах про можливе відмивання грошей, ухилення від валютних правил, а також фінансування біографічного фільму про його батька — колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару.

Читай нас у