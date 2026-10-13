США відкликали тимчасового повіреного у справах Еліаса Бауманна до Вашингтона для консультацій після того, як Нікарагуа відмовилася погодити призначення Наташі Франческі наступною посолкою США в країні. Про це повідомив Державний департамент США.

Консультації у Вашингтоні

За вказівкою державного секретаря США Марко Рубіо Бауманн повертається до Вашингтона для важливих консультацій, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву американського відомства. У Держдепартаменті пов’язали це рішення з відмовою Нікарагуа надати агреман Франческі.

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Заява Держдепартаменту

У відомстві заявили, що рішення співпрезидентів Нікарагуа Даніеля Ортеги та Росаріо Мурільйо свідчить про їхнє небажання вести продуктивний дипломатичний діалог. Франческі Держдепартамент назвав висококваліфікованою кадровою дипломаткою.

Американське відомство також заявило, що відмова погодити кандидатуру Франческі суперечить заявам керівництва Нікарагуа про взаємну повагу. У Держдепартаменті звинуватили Ортегу та Мурільйо у перетворенні дипломатичного процесу на політичну виставу на шкоду народу Нікарагуа.

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