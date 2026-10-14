США вилучили 187 комп’ютерів у справі про IT-схеми КНДР — Korea Herald

Міністерство юстиції США оголосило про скоординовані правоохоронні дії в штатах Огайо і Техас проти схеми, за якою північнокорейські IT-фахівці нібито влаштовувалися на віддалену роботу до американських компаній із використанням фальшивих або викрадених особистих даних. У межах операції правоохоронці висунули обвинувачення, заарештували двох громадян США та вилучили 187 комп’ютерів.

Понад 70 компаній у справі

Як повідомляє Korea Herald, обвинувальний акт в Огайо стосується схеми, яка зачепила понад 70 компаній США у сферах охорони здоров’я, комунікацій, роздрібної торгівлі та виробництва. За даними Мін’юсту, вона принесла приблизно 3 млн доларів доходу, який, як припускають американські посадовці, переказували структурам під контролем КНДР, що перебувають під санкціями США.

За версією американського відомства, IT-працівники з КНДР використовували віртуальні приватні мережі для отримання віддалених посад в американських компаніях. Їм, за даними слідства, допомагали посередники у США: вони зберігали видані роботодавцями ноутбуки та переказували заробіток на рахунки, контрольовані КНДР.

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Обшуки в Техасі

Федеральне бюро розслідувань провело обшуки та інші слідчі дії у понад 40 помешканнях у Техасі, які, за даними правоохоронців, могли бути так званими фермами ноутбуків. Операція тривала з 21 до 25 вересня.

Двох громадян США заарештували за обвинуваченнями, пов’язаними з електронним шахрайством, відмиванням коштів і викраденням персональних даних. Державний департамент США також оголосив про можливу винагороду до 5 млн доларів на підтримку міжнародних зусиль із протидії незаконній фінансовій діяльності КНДР, зокрема кіберзлочинам, відмиванню грошей та обходу санкцій.

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