США випробували українські морські дрони Magura для запуску безпілотників

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Українські безекіпажні катери Magura MV7 взяли участь у військових навчаннях Bayonet Quest 26 у штаті Мічиган, де їх використовували як плавучі пускові платформи для повітряних дронів. Це вже другий публічно відомий випадок застосування американськими військовими катерів сімейства Magura у 2026 році.

Навчання Bayonet Quest 26 тривали з 26 вересня до 6 жовтня 2026 року. Їх організувала 7-ма піхотна дивізія, яка входить до складу Multi-Domain Command-Pacific.

За інформацією дивізії, військові випробовували автономні системи та безпілотну авіацію. Метою було з'ясувати, як нові технології можуть розширити можливості розвідки, збільшити дальність дії підрозділів і прискорити ухвалення рішень.

Катери Magura MV7 виготовила українська компанія UFORCE. У передній частині їхнього корпусу розмістили спеціальну платформу, з якої могли стартувати повітряні безпілотники.

Судячи з оприлюднених фотографій і матеріалів дивізії, під час навчань також відпрацьовували взаємодію пілотованих і безекіпажних морських платформ. Патрульний катер Mk VI діяв разом з автономними системами, що дало змогу американським військовим перевірити їхню спільну роботу в складних умовах.

Водночас у дивізії не уточнили, скільки катерів MV7 залучили до навчань, яку саме модифікацію використовували та які повітряні дрони запускали з їхніх платформ.

Навчання в Мічигані стали другим публічно відомим випадком застосування катерів сімейства Magura американськими військовими цього року.

Раніше такі апарати використовували під час Balikatan 2026 — найбільших щорічних американо-філіппінських військових навчань. 24 квітня безекіпажні катери знищили списане судно-мішень біля острова Ітбаят у провінції Батанес.

8 червня українська компанія UFORCE підтвердила участь своїх апаратів у цих навчаннях. Це сталося після публікації Defence Blog про те, що американський спецназ потопив судно за допомогою безекіпажних катерів української розробки.

Таким чином, американські військові випробовують можливості українських морських безпілотників у різних форматах — від ураження морських цілей до використання катерів як носіїв повітряних дронів.

Катери Magura стали однією з найвідоміших українських військових розробок після того, як Головне управління розвідки Міністерства оборони України почало застосовувати їх для атак на кораблі Чорноморського флоту Росії поблизу Криму.

Удари українських морських дронів змусили Росію переміщувати значну частину кораблів Чорноморського флоту з Криму. Згодом Україна створила різні модифікації Magura, зокрема оснащені ракетами та кулеметами.

У 2025 році українська воєнна розвідка повідомила, що катери Magura, озброєні ракетами класу «повітря — повітря», збили російські винищувачі над Чорним морем.

Використання морських безпілотників як носіїв і пускових платформ відкриває додаткові можливості для розвідки та завдання ударів на більшій відстані. Такий підхід також дає змогу не наражати екіпажі пілотованих кораблів на небезпеку поблизу цілей.

Україна вже застосовувала подібну тактику, доставляючи менші ударні безпілотники морськими платформами ближче до узбережжя, контрольованого Росією.

Армія США також вивчає можливості використання безекіпажних морських платформ у підрозділах, які діятимуть у Тихоокеанському регіоні. Значна частина потенційних операцій там може відбуватися серед островів і вздовж узбережжя, де автономні системи здатні виконувати розвідувальні та допоміжні завдання.

7-ма піхотна дивізія базується на об'єднаній військовій базі Joint Base Lewis-McChord у штаті Вашингтон. Її реорганізували у складі Multi-Domain Command-Pacific у межах підготовки американської армії до операцій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Випробування Magura MV7 демонструють інтерес американських військових до українських безекіпажних технологій, зокрема до можливості поєднувати морські платформи з повітряними безпілотниками для розширення дальності дії та оперативних можливостей підрозділів.

Про це повідомляє The Defence Blog.

Нагадаємо, американська компанія ReconCraft та українська Uforce підписали меморандум про спільне виробництво морських безпілотників Magura у США. Підприємства планують розмістити в штатах Орегон і Південна Кароліна, що стане першим випадком локалізації виробництва українських ударних дронів на американській території.

Американські спецпризначенці вперше застосували українські морські безпілотники Magura під час навчань на Філіппінах. У ході випробувань дрон успішно уразив і потопив корабель-мішень.

Румунія заявила про втрату Україною контролю над чотирма морськими дронами.

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