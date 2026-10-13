США внесли Нігерію до списку країн за законом про дітей-солдатів — Premium Times Nigeria

США внесли Нігерію до списку країн за Законом про запобігання використанню дітей-солдатів на 2026 рік. Рішення може обмежити окремі види американської військової допомоги та продаж військового обладнання Нігерії, повідомляє Premium Times Nigeria.

Можливі обмеження

Нігерія увійшла до переліку 14 держав, наведеного у звіті Держдепартаменту США про торгівлю людьми за 2026 рік. До нього також включили Афганістан, М’янму, Центральноафриканську Республіку, Демократичну Республіку Конго, Ефіопію, Іран, Росію, Руанду, Сомалі, Південний Судан, Судан, Венесуелу та Ємен.

Обмеження можуть діяти з 1 жовтня, якщо президент США Дональд Трамп не застосує передбачений законом виняток або не скасує їх. Закон передбачає заборону окремих видів допомоги, зокрема програм міжнародної військової освіти й навчання, іноземного військового фінансування та передачі надлишкового оборонного майна. Також він обмежує видачу ліцензій на прямі комерційні продажі військового обладнання.

Критерії та визначення

За розділом 402 закону американська влада визначає іноземні уряди, чиї збройні сили, поліція, інші силові структури або підтримувані державою збройні формування, за наявними даними, вербують чи використовують дітей-солдатів. Остання оцінка охоплювала період від 1 квітня 2025 року до 31 березня 2026 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Держдепартамент повідомив, що спирався на дані американських урядовців, агентств ООН, міжнародних організацій, громадських об’єднань, місцевих і міжнародних медіа. Водночас внесення Нігерії до переліку не встановлює, що її військові або силові служби вербують чи використовують дітей.

До дітей-солдатів закон відносить осіб віком до 18 років, примусово завербованих до державних збройних або силових структур, а також дітей, яких збройні формування, відмінні від державної армії, вербують чи використовують у бойових діях. До визначення також належать діти, залучені як кухарі, носії, кур’єри, медики, охоронці або жертви сексуальної експлуатації.

У матеріалі зазначається, що в Нігерії давно висловлюють занепокоєння через вербування та експлуатацію дітей у зонах конфлікту, зокрема на північному сході країни. Там угруповання Boko Haram та «Ісламська держава в Західній Африці» викрадали й залучали дітей до бойових і допоміжних ролей.

Читай нас у