США вперше проведуть торги за морські ділянки біля Американського Самоа — The Hill

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про проведення торгів із надання в оренду морських ділянок поблизу Американського Самоа для глибоководного видобутку корисних копалин. Це буде перший випадок, коли уряд США запропонує в оренду ділянки для видобутку в морі, повідомляє The Hill.

Майже 32 млн акрів для торгів

Для компаній планують зробити доступними майже 32 млн акрів морської території. Адміністрація розраховує на видобуток цінних мінералів із морського дна. Водночас масштабний глибоководний видобуток досі не здійснювали.

Торги мають відбутися 19 листопада. Компанії, що виграють аукціон, зможуть проводити попередні роботи, зокрема картографування ділянок. Однак вони не отримають автоматичного дозволу безпосередньо розпочати видобуток.

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Позиція влади та екологів

Виконувач обов'язків директора Адміністрації морських мінералів Майк Олсен заявив, що критично важливі мінерали є стратегічним активом у глобальній конкуренції та мають значення для енергоефективності, оборони й внутрішніх ланцюгів постачання. Раніше президент Трамп підписав указ, спрямований на пришвидшення процесу глибоководного видобутку.

Екологічна організація Oceana розкритикувала рішення. Керівниця оборонної кампанії організації Джулія Сінгер заявила, що продаж орендних прав може відкрити шлях до експлуатації глибоководних районів, попри застереження науковців, місцевих лідерів і членів громад щодо ризиків такого видобутку.

Американське Самоа — територія США, що складається з островів у південній частині Тихого океану.

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