США вперше виготовили повну ракету Tamir для ізраїльського Залізного купола — The Jerusalem Post

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Ізраїль отримав першу повністю американську ракету-перехоплювач Tamir для системи протиповітряної оборони «Залізний купол». Її виготовили на спільному заводі Raytheon і Rafael в Арканзасі, що стало першим випадком виробництва повної ракети Tamir за межами Ізраїлю.

Першу повністю американську ракету Tamir передали Управлінню протиракетної оборони Ізраїлю (IMDO) на підприємстві Raytheon-Rafael Protection Systems (R2S) в Іст-Камдені, штат Арканзас. Церемонія відбулася за участі американських та ізраїльських посадовців. Про передачу оголосили 7 жовтня 2026 року.

Раніше американські компанії виробляли лише компоненти для Tamir за двосторонніми угодами, а остаточне складання відбувалося в Ізраїлі. Тепер повну ракету можуть виготовляти на території США.

R2S є спільним підприємством Rafael Advanced Defense Systems і Raytheon (дочірня компанія RTX). Завод відкрили в листопаді 2025 року після будівництва, яке почалося в лютому 2024-го. Інвестиції становили 63 мільйони доларів, а підприємство має створити до 60 робочих місць.

У листопаді 2025 року R2S також отримала контракт на 1,25 мільярда доларів на ракети Tamir, комплекти до них і тестове обладнання для Ізраїлю. Крім того, завод має виробляти SkyHunter, американську похідну Tamir, для програми Medium Range Intercept Capability (MRIC) Корпусу морської піхоти США.

На церемонії були присутні губернаторка Арканзасу Сара Гакabi Сандерс, директор IMDO Моше Патель, представники Агентства протиракетної оборони США (MDA), а також Rafael і Raytheon. За словами Пателя, нова лінія допомагає прискорити виробництво для систем протиракетної оборони Ізраїлю. Він також наголосив, що американське фінансування спільних програм, зокрема екстрена додаткова допомога, реінвестується в оборонно-промислову базу США.

Tamir розробила Rafael під наглядом IMDO. Це основний перехоплювач «Залізного купола», який перебуває на озброєнні з 2011 року. Ракета має довжину близько трьох метрів, діаметр 160 мм і масу близько 90 кг. Вона поєднує корекцію під час польоту з бортовим радіолокаційним головцем самонаведення на завершальному етапі.

Осколково-фугасна бойова частина з радіолокаційним підривником знищує цілі в повітрі. Ракета призначена для боротьби з ракетами малої дальності, артилерійськими снарядами та іншими повітряними цілями.

До складу «Залізного купола» входять пускові установки Tamir, багатофункціональна РЛС EL/M-2084 від ELTA Systems та система управління боєм від mPrest. Типова батарея має три-чотири пускові установки, кожна з яких може нести до 20 перехоплювачів.

Система розрахована на цілі на дальності приблизно від 4 до 70 км. Вона є нижнім ешелоном ізраїльської багаторівневої ППО поруч із David’s Sling та Arrow. За даними Rafael, за 15 років служби «Залізний купол» здійснив понад 10 тисяч бойових перехоплень.

Компанії не розкривають річні обсяги виробництва на новому заводі. Проте він стає ще одним джерелом повних ракет-перехоплювачів і продовжує співпрацю, у межах якої компоненти Tamir виробляють у США понад десять років.

Джерело: The Jerusalem Post

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