Міністерство фінансів США запровадило санкції проти юридичної фірми Karnakis & Karnakis, що базується у Греції та Панамі. У відомстві заявили, що фірма роками надавала правову допомогу іранським судноплавним мережам.

Перевірка грецького банку

Підрозділ Міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами FinCEN також видав адміністративну повістку, щоб просунути розслідування можливих зв’язків одного грецького банку з Іраном. У заяві міністерства назву банку не вказали.

За даними Cyprus Mail, FinCEN також направив запити про надання інформації шістьом іншим європейським банкам. Запити стосувалися їхніх відносин з іранськими фінансовими установами, щодо яких діють санкції США.

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Санкції проти судноплавних агентів

Міністерство фінансів США також внесло до санкційного списку судноплавних агентів із Сінгапуру та Об’єднаних Арабських Еміратів. У відомстві заявили, що ці агенти безпосередньо допомагають операціям іранського «тіньового флоту».

Karnakis & Karnakis не надала негайного коментаря у відповідь на запит журналістів.

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