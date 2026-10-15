США ввели санкції проти кубинського банку через зв’язки з Іраном — Anadolu Agency

США 15 жовтня запровадили санкції проти кубинського державного кредитора Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), що базується в Гавані. Американська влада пов’язує рішення з імовірними комерційними контактами банку з іранськими фінансовими мережами, повідомляє Anadolu Agency.

Зв’язки з іранським банком

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що BICSA щонайменше з 2022 року надавав послуги іранському Karafarin Bank, який уже перебуває під санкціями. Він також звинуватив Кубу в тому, що вона діє як опорний пункт для іноземних противників Вашингтона.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло BICSA до санкційного списку як установу, що працює у фінансовому секторі Куби. Цей крок скоординували з ширшими санкційними діями проти іранських структур.

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Заяви Вашингтона

Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активно руйнувати фінансові зв’язки між Гаваною та Тегераном і не терпітиме ворожих операцій поблизу американських кордонів.

За даними агентства, відносини США та Куби загострилися за президента Дональда Трампа. Його адміністрація визначила зміну режиму на Кубі як одну зі своїх цілей, а Вашингтон застосовував нафтову блокаду та масштабні санкції для тиску на Гавану.

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