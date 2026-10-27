США заявили про загибель п’ятьох після удару по судну — The Guardian

Американські військові заявили, що 27 жовтня завдали авіаудару по судну в східній частині Тихого океану, внаслідок якого загинули п’ятеро людей. США стверджують, що судно могло бути залучене до незаконного обігу наркотиків, повідомляє The Guardian.

Серія ударів по суднах

За підрахунками медіа, ця атака стала однією з понад 70 таких ударів від початку другого президентського терміну Дональда Трампа. Сукупно внаслідок цих операцій загинули понад 240 людей.

Адміністрація Трампа наполягає, що люди та човни, які ставали цілями ударів, були причетні до наркотрафіку. Президент Трамп заявляв, що Сполучені Штати перебувають у збройному конфлікті з латиноамериканськими картелями, та пояснював операції необхідністю зупинити надходження наркотиків до США.

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Питання щодо законності операцій

Водночас адміністрація США не надала переконливих доказів на підтвердження тверджень про причетність атакованих суден до перевезення наркотиків. Це спричинило дискусії про законність таких ударів.

Експерти з права та правозахисні організації вважають, що ці операції можуть бути позасудовими вбивствами, оскільки їхніми цілями, за їхньою оцінкою, могли бути цивільні особи, які не становили безпосередньої загрози Сполученим Штатам.

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