США заявили про злам у Фіджі хакерами, пов’язаними з Китаєм — Taipei Times

Посольство США на Фіджі заявило, що хакери, пов’язані з Китаєм, зламали мережу регіональної організації у столиці країни Суві та зберігали доступ до неї протягом кількох днів. Атака, за даними американської дипмісії, сталася між липнем і серпнем. Про це повідомляє Taipei Times.

Поліція Фіджі розслідує повідомлення

Міністр поліції та комунікацій Фіджі Іоане Наівалуруа повідомив, що вивчає ситуацію після заяви посольства США. За його словами, поліція розслідує ймовірну атаку. Міністр також закликав уряди, організації та приватний сектор вжити превентивних заходів і посилити захист цифрових систем.

Американська дипмісія не назвала організацію, чию мережу нібито зламали. Водночас вона заявила, що пов’язані з Китаєм хакери також націлюються на іноземні уряди, організації та телекомунікаційні мережі на тихоокеанських островах.

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Реакція Китаю та регіональної організації

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекіну не відомо про цей випадок. Вона сказала, що Китай виступає проти хакерської діяльності та протидіє їй відповідно до законодавства. Водночас Мао Нін заявила, що Китай виступає проти використання питань кібербезпеки для дискредитації країни.

Посольство США також згадало операцію ФБР у серпні проти хакерів, яких Вашингтон пов’язує з Китаєм і звинувачує в атаках на критичну інфраструктуру Сполучених Штатів. В афідевіті ФБР ішлося про угруповання QTFY, до якого входили колишні військові Китаю та яке працювало на компанію, оплачувану Міністерством державної безпеки КНР. За даними документа, угруповання атакувало NASA, Міністерство енергетики США та енергетичні компанії.

Секретаріат Форуму тихоокеанських островів заявив, що не був організацією, яка зазнала зламу. Представниця форуму наголосила, що кібербезпека дедалі важливіша для регіону, оскільки цифрова безпека пов’язана з його економічною стійкістю, національним суверенітетом і регіональною безпекою.

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