США заявили, що війна в Судані не має військового розв’язання — The National

На консультаціях щодо Судану в Женеві, Швейцарія, США заявили, що війна в країні не має військового розв’язання. Американські посадовці приєдналися до представників 27 країн на шостій Консультативній зустрічі щодо Судану, повідомляє The National.

Заклик до гуманітарного перемир’я

Старший радник президента США з питань арабських та африканських справ Масад Булос заявив, що продовження війни щодня завдає руйнівних втрат цивільному населенню Судану та загрожує поширенням нестабільності в регіоні. Учасники зустрічі закликали всі сторони конфлікту діяти добросовісно задля деескалації, захисту цивільних і погодження гуманітарного перемир’я.

Булос підтримав зусилля Квінтету, до якого входять Африканський Союз, Ліга арабських держав, ООН, ЄС і Міжурядова організація з розвитку. Група прагне сприяти інклюзивному політичному процесу під проводом суданців, що заслуговує на довіру. За його словами, ці зусилля доповнюють взаємодію США з Квартетом за участю ОАЕ, Саудівської Аравії та Єгипту, який домагається гуманітарного перемир’я як кроку до постійного припинення вогню.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Війна та гуманітарна криза

Збройний конфлікт у Судані почався у квітні 2023 року між Суданськими збройними силами та воєнізованими Силами швидкої підтримки. Бойові дії неодноразово поширювалися на сусідній Чад. Цього тижня удар безпілотника поблизу західного кордону Судану забрав життя чотирьох людей у Чаді, ще щонайменше 14 дістали поранення, повідомив посадовець провінції Ваді-Фіра.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, війна спричинила одну з найбільших гуманітарних криз у світі: понад 14 млн людей були змушені залишити свої домівки, а майже 20 млн стикаються з голодом. Африканські групи громадянського суспільства закликали Судан допустити міжнародних інспекторів для розслідування звинувачень у застосуванні Суданськими збройними силами хімічної зброї. За даними джерела, ООН звинувачувала обидві сторони війни у воєнних злочинах і порушеннях прав людини.

Читай нас у