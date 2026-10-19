США закликали припинити мандат комітету ООН з деколонізації — Buenos Aires Times

США закликали припинити мандат Спеціального комітету ООН з деколонізації, відомого як C-24. Із такою пропозицією американська делегація виступила 15 жовтня перед Четвертим комітетом Генеральної асамблеї ООН, повідомляє Buenos Aires Times.

Аргументи США

Представниця США заявила, що комітет вичерпав своє первісне призначення. За її словами, понад 80 колишніх колоній відтоді стали державами-членами ООН, тоді як C-24 щороку повертається до тих самих текстів.

Американська сторона також розкритикувала щорічні поїздки комітету до курортних місць у Карибському басейні та південній частині Тихого океану, назвавши їх нераціональним використанням часу й ресурсів ООН. Представниця США згадала Пуерто-Рико, яке Генеральна асамблея виключила зі списку несамоврядних територій у 1953 році, однак комітет і далі щороку проводить слухання щодо нього.

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Позицію США офіційно зафіксували під час сесії, на якій Четвертий комітет схвалив понад 20 проєктів резолюцій, пов’язаних із деколонізацією.

Значення для Аргентини

Ініціатива може безпосередньо вплинути на Аргентину, оскільки C-24 щороку розглядає питання суверенітету над Мальвінськими островами, які у Великій Британії називають Фолклендськими. З 1989 року комітет є головним майданчиком в ООН, де Аргентина представляє свою позицію. У межах його роботи ухвалювали резолюції, що визнають існування спору щодо суверенітету, а також закликали Аргентину й Велику Британію розпочати переговори.

Аргентина і Велика Британія воювали за острови протягом 10 тижнів у 1982 році. Велика Британія не визнає аргентинських претензій і контролює острови з 1833 року. У 2013 році жителі островів переважною більшістю підтримали збереження британського статусу, однак Аргентина відкидає цей результат, вважаючи, що принцип самовизначення не застосовується до населення, яке, за її твердженням, було переселене Великою Британією.

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