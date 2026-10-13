США запевнили Ауна, що не схвалять розширення зони безпеки без приводу — Asharq Al-Awsat

Сполучені Штати запевнили президента Лівану Жозефа Ауна, що не дадуть Ізраїлю згоди на розширення зони безпеки на півдні країни, якщо прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не матиме приводу для ударів по височинах між Іклім-ет-Туффахом і Джабаль-Ріханом. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на політичне джерело, безпосередньо залучене до лівансько-ізраїльських переговорів.

За словами співрозмовника видання, Аун контактує з високопосадовцями адміністрації США та просить їх чинити тиск на Нетаньягу, щоб не допустити розширення зони безпеки. Занепокоєння ліванського президента посилилося після перенесення військової зустрічі Лівану та Ізраїлю, яку підтримують США, до завершення виборів до Кнесету та проміжних виборів у США.

Послання для Хезболли

Співрозмовник видання зазначив, що умовою американських запевнень є відсутність дій, які могли б стати приводом для атаки на височини. Йдеться насамперед про «Хезболлу». Оскільки діалог Ауна з угрупованням призупинено, президент обговорює це питання зі спікером парламенту Набіхом Беррі, союзником «Хезболли».

Джерело стверджує, що ліванські силові та військові структури отримали дані про запобіжні заходи «Хезболли» на випадок можливого ізраїльського наступу в цьому районі. Воно також вважає малоймовірним, що угруповання першим порушить режим припинення вогню, однак зазначає: у разі атаки на його позиції воно буде змушене оборонятися. Мешканці прилеглих районів побоюються поширення протистояння на населені пункти на північ від річки Літані, де «Хезболла», за даними джерела, збудувала укріплення поблизу житлових кварталів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вантажівка з вибухівкою

За даними Asharq Al-Awsat, ліванські Сили внутрішньої безпеки в Дахр-ель-Байдарі вилучили партію вибухівки, яку перевозили вантажівкою до південного передмістя Бейрута. Парламентське джерело, близьке до шиїтського політичного тандему, повідомило, що «Хезболла» намагалася домогтися повернення вантажівки без конфіскації вантажу, однак силові та військові структури відмовили.

За версією цього джерела, угруповання пояснювало, що вибухівку планували доправити на південь для можливого протистояння з ізраїльськими військовими. Прем’єр-міністр Лівану Наваф Салам закликав розширити розслідування. Водій вантажівки та його супутник, за даними видання, заявили, що вантаж призначався людині в південному передмісті Бейрута, відомій як Зульфікар.

Джерело також пов’язало вилучення вибухівки з курсом ліванської влади на встановлення виняткового контролю держави над озброєнням: спершу на південь від Літані, а згодом і на інших територіях країни.

Читай нас у