США запевнили Європу в підтримці попри скорочення військової присутності — Euronews

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Посол США при НАТО Метью Вітакер запевнив єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, що Вашингтон залишається відданим захисту Європи. Таку заяву він зробив на тлі перегляду американської військової стратегії, який передбачає виведення з континенту тисяч військовослужбовців і скорочення присутності ключових стратегічних ресурсів США.

Його заява пролунала на Варшавському форумі під час панельної дискусії, присвяченої "НАТО 3.0" – моделі, яку підтримують США і яка передбачає, що Європа має взяти на себе провідну роль у забезпеченні своєї оборони конвенційними збройними силами.

"Ми все ще любимо вас. Я постійно повторюю нашим європейським союзникам… що Сполучені Штати не відступають", – сказав Вітакер.

Очікується, що перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі завершиться до грудня, а його висновки будуть представлені міністру оборони США Піту Гегсету. Ця оцінка може прокласти шлях до подальшого скорочення військової присутності США на континенті.

Однак окремі заходи зі скорочення військ уже тривають. Наприклад, у травні Пентагон віддав наказ про виведення приблизно 5 000 військовослужбовців з Німеччини та скасував заплановане розгортання батальйону далекобійної артилерії.

Вітакер заявив, що не хоче "забігати наперед" щодо подальших заходів у рамках цього аналізу, оскільки "вони ще не готові", але наголосив, що зусилля Вашингтона щодо створення більш європейського НАТО "дають результат".

"Доказом цього є те, що ми сьогодні перебуваємо тут, у Польщі, витрачаємо 4,7 % на основні потреби оборони та дійсно ведемо Альянс до створення сильніших і більш боєздатних збройних сил", – сказав він.

Своєю чергою Кубілюс зазначив, що "НАТО 3.0" не означає, ніби Сполучені Штати кажуть: "Ми більше не любимо вас, європейці, тож ви повинні самі справлятися зі своїми справами".

Натомість, на його думку, Європі потрібно розвивати власні можливості для стримування агресії на своїй території.

"Європа має взяти відповідальність у свої руки", – сказав єврокомісар.

Про це повідомляє Euronews.

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