США запропонували РФ три економічні стимули заради перемир’я в Україні, — The New York Times

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Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Москві три масштабні економічні поступки, щоб домогтися обмеженого припинення вогню у війні проти України. Серед можливих кроків — розблокування заморожених російських активів, продаж частини активів «Лукойлу» та відновлення експорту білоруських калійних добрив.

За інформацією видання, пропозиції обговорювали наприкінці вересня під час дипломатичних контактів на полях Генеральної Асамблеї ООН. Про деталі закритих переговорів журналістам розповіли посадовці, обізнані з перебігом обговорень.

Першим стимулом могло стати розблокування мільярдів доларів російських державних активів, заморожених у західних країнах. Ці кошти розглядали як попередній стимул для Москви, а не як винагороду за виконання досягнутих домовленостей. Подібну ініціативу обговорювали й торік, коли йшлося про можливе розмороження активів на суму до $100 млрд.

Друга пропозиція стосувалася продажу частини активів російської нафтової компанії «Лукойл» групі інвесторів із Близького Сходу. За даними The New York Times, деякі потенційні покупці мали ділові зв’язки з американськими переговорниками.

Третім стимулом могло стати відновлення експорту калійних добрив із Білорусі. До обговорення цієї ініціативи повернулися спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В обмін на економічні поступки американська сторона прагнула отримати згоду Кремля на обмежене припинення вогню у війні проти України. Зокрема, розглядали варіанти припинення ударів по енергетичній інфраструктурі або зупинення бойових дій на морі.

Україна не відкидала такі пропозиції одразу, проте наполягала на додаткових гарантіях. Київ, зокрема, пропонував передбачити співмірні виплати Україні в разі розмороження російських активів або гарантувати додаткову військову допомогу на випадок, якщо Москва порушить перемир’я.

Водночас, як зазначає The New York Times, українських посадовців здивував масштаб поступок, на які Вашингтон був готовий піти заради домовленостей із Росією.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про намір закуповувати російське дизельне пальне. Після цього Вашингтон тимчасово послабив санкційні обмеження на його експорт.

Водночас переговори української та американської делегацій у Маямі завершилися без прориву. У Кремлі також не підтвердили готовності негайно відновити мирний процес. Радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва ще вирішуватиме, коли повертатися до переговорів.

9 жовтня Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США.

Про це повідомляє The New York Times.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

Американський бізнесмен Ілон Маск долучився до критики президента України Володимира Зеленського, яку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

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