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Сполучені Штати 25 листопада оголосили про нову серію імпортних тарифів, які торкнуться Китаю, Європейського Союзу та ще 12 торговельних партнерів. Найвищі ставки передбачені для Китаю та В’єтнаму.

Нові податки на імпорт до США зачеплять низку найбільших торговельних партнерів країни.

Найвищі тарифні ставки передбачені для Китаю — до 40%. Для В’єтнаму вони можуть сягнути 35%, тоді як для інших країн становитимуть 20% або 25%.

Очікується, що нові мита набудуть чинності не раніше наступного року.

Тарифи — це податки на імпортні товари. Зазвичай їх розраховують як відсоток від вартості продукції, а сплачують уряду компанії, які ввозять товари з-за кордону.

Водночас деякі ставки фактично будуть нижчими через обмеження тарифів, на які погодився президент США Дональд Трамп. Окремі країни також матимуть різні умови оподаткування імпорту.

Нові тарифи можуть торкнутися таких країн і торговельних партнерів:

Китаю;

Європейського Союзу;

Сінгапуру;

Швейцарії;

Індонезії;

Малайзії;

Камбоджі;

Таїланду;

Південної Кореї;

В’єтнаму;

Тайваню;

Бангладеш;

Японії;

Індії.

Торговий представник США Джеймісон Грір пояснив, що нові тарифні заходи мають створити сприятливіші умови для американських виробників і працівників.

За його словами, останні введені тарифи «зрівняють умови для американських працівників і прокладуть новий, більш сталий курс для світової економіки».

Водночас економісти застерігають, що запровадження мит може посилити інфляцію та призвести до зростання цін для споживачів. Це станеться, якщо компанії перекладатимуть додаткові витрати на покупців. Крім того, тарифні обмеження можуть негативно вплинути на міжнародну торгівлю.

Європейська комісія вже виступила проти нових тарифів США та заявила про намір з’ясувати причини їх запровадження. У Брюсселі наголосили, що тарифи обмежені раніше узгодженим рівнем у 15%.

Про це повідомляє BBC.

Раніше лідер демократів у Палаті представників США заявив, що в разі перемоги партії на проміжних виборах вона просуватиме законопроєкт про скасування тарифів Дональда Трампа та припинення війни з Іраном.

У США тарифи, запроваджені у 2025 році та на початку 2026-го, додали 2,9 відсоткового пункту до інфляції у вибірці з 67 категорій споживчих товарів станом на лютий 2026 року. Без цих мит ціни на досліджувані товари за цей період знизилися б майже на 1%, ідеться у дослідженні Федерального резервного банку Нью-Йорка.

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