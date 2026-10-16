США запровадили обмеження для дронів біля кордону з Мексикою — Anadolu Agency

США запровадили тимчасові обмеження на несанкціоновані польоти безпілотників уздовж кордону з Мексикою. Ініціативу 16 жовтня оголосили Міністерства транспорту, оборони та внутрішньої безпеки США, повідомляє Anadolu Agency.

Параметри обмежень

Тимчасові обмеження польотів набули чинності у п’ятницю. Вони забороняють несанкціоновану діяльність дронів на висоті до 400 футів, або 122 метрів, над рівнем землі. Зона дії обмежень простягається на одну морську милю — близько 1,9 кілометра — на північ від американо-мексиканського кордону.

Заявлені цілі

Американська влада заявила, що цей захід має зменшити ризики для операцій із забезпечення безпеки на кордоні та захистити федеральний персонал і об’єкти. Адміністрація також пов’язує рішення із загрозами, які, за її твердженням, становлять наркокартелі та інша незаконна діяльність.

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Міністр транспорту США Шон П. Даффі сказав, що обмеження доповнюють зусилля президента Дональда Трампа щодо посилення безпеки кордону та протидії загрозам, пов’язаним із дронами. Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що нові правила дадуть військовим командирам більше обізнаності про потенційні загрози та більше варіантів реагування на активність безпілотників.

Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін також заявив, що ініціатива має допомогти захистити федеральний персонал і протидіяти загрозам дронів з боку картелів.

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