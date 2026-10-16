США запровадили санкції проти 4 осіб і 11 структур, пов’язаних із CDN — Mexico News Daily

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох осіб та 11 юридичних осіб, які, за даними американської влади, пов’язані з мексиканським Картелем дель Норесте (CDN). До переліку потрапили структури, що працюють у сфері перегонів коней породи американський квартер, будівництва, вантажних перевезень, а також нафтогазовій галузі й виробництві бетону.

Як повідомляє Mexico News Daily, Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заявило, що CDN тривалий час використовував американську індустрію перегонів коней породи американський квартер для відмивання коштів. За даними відомства, засновники угруповання Мігель Анхель Тревіньйо Моралес, відомий як Z-40, та Оскар Омар Тревіньйо Моралес, відомий як Z-42, у 2008–2012 роках купували й продавали скакових коней за гроші від наркоторгівлі, тренували їх і виставляли на перегони у США.

Перегони та активи картелю

Мінфін США заявив, що пов’язані з Los Zetas підставні особи та компанії витратили 16 млн доларів у штатах Нью-Мексико, Оклахома, Каліфорнія і Техас на підтримку цієї діяльності. За 30 місяців, за оцінкою відомства, для картелю відмили понад 22 млн доларів. У червні 2012 року уряд США вилучив 455 коней на фермі, іподромах і тренувальних майданчиках в Оклахомі.

Серед підсанкційних структур є Club La Molienda — іподром, ресторан і бар на околиці мексиканського міста Нуево-Ларедо. Американська влада стверджує, що заклад контролює CDN та отримує дохід від плати за участь у перегонах і від глядачів. За даними Мінфіну, члени картелю купують, зокрема у США, коней для перегонів на цьому іподромі.

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Особи та компанії під санкціями

До санкційного списку також внесли мексиканського бізнесмена Гамаліеля Гарсу Гарсію, якого Мінфін США назвав пов’язаним із CDN любителем перегонів. Його коні, за твердженням відомства, беруть участь у змаганнях у Мексиці та США. Санкції запровадили і проти його сина Гамаліеля Гарси Еліаса через його зв’язок із будівельною компанією CEGESA.

Американське відомство заявило, що CEGESA нібито використовували для спрямування коштів на виборчі кампанії кандидатів, яким віддавав перевагу CDN. За твердженням Мінфіну, компанія також корупційно отримувала державні контракти та передавала роботи особам, пов’язаним із картелем. У список внесли Пабло Сесара Гуахардо Альвареса, якого Мінфін назвав керівником осередку CDN у Нуево-Ларедо, і Франсіско Хав'єра Інсунсу Партиду — диспетчера транспортної компанії Tamex.

Усі активи підсанкційних осіб і структур, що перебувають у США або контролюються особами зі США, підлягають блокуванню та мають бути повідомлені OFAC. Картель дель Норесте, що базується в Нуево-Ларедо у штаті Тамауліпас, США внесли до переліку іноземних терористичних організацій у лютому 2025 року.

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