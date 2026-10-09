США запровадили санкції проти МКС — Deutsche Welle

У США адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон заборонить транзакції із судом, щоб обмежити його ресурси та можливості працювати, повідомляє Deutsche Welle.

Позиція США

Рубіо заявив, що президент Трамп не дозволить МКС притягати американців до відповідальності. За його словами, санкції є частиною масштабної кампанії, спрямованої на усунення загрози, яку, на думку США, становить суд.

США та Ізраїль різко виступали проти ордерів МКС на арешт ізраїльських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. DW також зазначає, що з 2020 року Сполучені Штати заперечували проти розслідувань воєнних дій в Афганістані: у таких справах пріоритет надавали ймовірним злочинам «Талібану», однак вони могли охоплювати й імовірні порушення з боку США.

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Реакція МКС

Президентка МКС Томоко Акане заявила, що санкції спрямовані на перешкоджання роботі незалежного міжнародного суду, який підтримують понад половина держав-членів ООН. За її словами, суд продовжить виконувати свій мандат незалежно й неупереджено, спираючись на закон та докази.

МКС — міжнародна організація і суд, розташований у Гаазі. Його заснували у 2002 році на основі Римського статуту. Суд має теоретичну юрисдикцію щодо фізичних осіб у справах про геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Сторонами Римського статуту є 125 держав, тоді як США, Ізраїль, Китай, Індія та Росія не визнають юрисдикції суду.

У серпні США вже запровадили санкції проти Акане та сенегальського адвоката Абдулая Сея, який працює в МКС. У вересні Трамп у виступі в ООН назвав суд злою організацією.

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