США запровадили санкції за ймовірне сприяння закупівлі Іраном ПЗРК — Anadolu Agency

США запровадили санкції проти двох осіб і однієї компанії, яких Державний департамент США звинуватив у сприянні Ірану в закупівлі переносних зенітних ракетних комплексів. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Держдепартамент США.

Кого внесли до санкційного списку

Під санкції потрапили Мохаммед Алі Толібов, генеральний директор білоруської компанії Armory Alliance, зареєстрована в Нігерії Vanguard Tactical Supply Limited, а також Алішер Домуллоджанов, який базується в Росії.

За твердженням Держдепартаменту, ця мережа намагалася сприяти закупівлі для Ірану ПЗРК китайського походження. Американське відомство заявило, що для цього могли використовувати фальшивих кінцевих користувачів.

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Позиція Держдепартаменту США

У Держдепартаменті заявили, що санкції мають перекрити додаткові канали, які Тегеран, за оцінкою Вашингтона, використовує для відновлення свого арсеналу. Там також зазначили, що обмеження підвищують ризики для посередників і постачальників із третіх країн.

Відомство заявило, що США й надалі викриватимуть мережі, які, за його оцінкою, озброюють іранські військові сили та Корпус вартових ісламської революції. Сполучені Штати також мають намір обмежувати доступ Ірану до ресурсів, які, за оцінкою Держдепартаменту, підтримують його дестабілізаційну діяльність.

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