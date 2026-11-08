США завдали удару по торговому судну в Оманській затоці через порушення блокади Ірану

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Американські військові атакували торгове судно в Оманській затоці після того, як його цивільний екіпаж проігнорував неодноразові попередження та кілька разів намагався порушити морську блокаду Ірану.

Інцидент стався в суботу, 7 листопада. Американський військовий літак випустив боєприпаси по кормовій частині торгового судна M/V Huda, яке ходило під прапором Сент-Кітс і Невіс. Унаслідок удару судно було виведене з ладу.

У CENTCOM заявили, що перед атакою американські сили наказали екіпажу залишити цільові зони, однак попередження не були виконані.

За інформацією американської сторони, вантажне судно намагалося залишити регіональні води після заходу в один із портів Ірану.

У Центральному командуванні США також повідомили про результати дотримання морської блокади Ірану. Починаючи з липня американські сили перенаправили 147 комерційних суден, екіпажі яких виконали відповідні вимоги. Ще п'ять торгових суден були виведені з ладу після відмови підкоритися наказам.

У CENTCOM закликали моряків, які перебувають поблизу іранського узбережжя або в прилеглих водах, дотримуватися попереджень американських військових.

«Усім морякам, які проходять поблизу іранських прибережних районів або прилеглих вод, рекомендується дотримуватися попереджень про блокаду від американських сил», – наголосили в командуванні.

CENTCOM forces disabled a commercial vessel in the Gulf of Oman, Nov. 7, after the ship’s civilian crew ignored repeated warnings and attempted to violate the naval blockade against Iran multiple times. A U.S. military aircraft fired precision munitions at the stern of St. Kitts-flagged M/V Huda, disabling the ship after CENTCOM forces directed the crew to abandon targeted spaces. The cargo vessel tried to depart regional waters after visiting an Iranian port. Read the full release online: https://t.co/5wW1LqN1oW — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 7, 2026

Про це йдеться в заяві Центрального командування США (CENTCOM).

Берегова охорона Національної гвардії ОАЕ евакуювала 22 людей після пожежі на борту вантажного судна в Оманській затоці. Усі люди на судні були громадянами арабських країн, їх безпечно доправили з корабля.

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