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США завдали удару по торговому судну в Оманській затоці через порушення блокади Ірану

UA NEWS 08 Листопада 2026 15:23
США завдали удару по торговому судну в Оманській затоці через порушення блокади Ірану
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Американські військові атакували торгове судно в Оманській затоці після того, як його цивільний екіпаж проігнорував неодноразові попередження та кілька разів намагався порушити морську блокаду Ірану.

Інцидент стався в суботу, 7 листопада. Американський військовий літак випустив боєприпаси по кормовій частині торгового судна M/V Huda, яке ходило під прапором Сент-Кітс і Невіс. Унаслідок удару судно було виведене з ладу.

У CENTCOM заявили, що перед атакою американські сили наказали екіпажу залишити цільові зони, однак попередження не були виконані.

За інформацією американської сторони, вантажне судно намагалося залишити регіональні води після заходу в один із портів Ірану.

У Центральному командуванні США також повідомили про результати дотримання морської блокади Ірану. Починаючи з липня американські сили перенаправили 147 комерційних суден, екіпажі яких виконали відповідні вимоги. Ще п'ять торгових суден були виведені з ладу після відмови підкоритися наказам.

У CENTCOM закликали моряків, які перебувають поблизу іранського узбережжя або в прилеглих водах, дотримуватися попереджень американських військових.

«Усім морякам, які проходять поблизу іранських прибережних районів або прилеглих вод, рекомендується дотримуватися попереджень про блокаду від американських сил», – наголосили в командуванні.

 

Про це йдеться в заяві Центрального командування США (CENTCOM).

Берегова охорона Національної гвардії ОАЕ евакуювала 22 людей після пожежі на борту вантажного судна в Оманській затоці. Усі люди на судні були громадянами арабських країн, їх безпечно доправили з корабля.

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