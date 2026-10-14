США зняли санкції з голови Нацасамблеї Венесуели Родрігеса — Anadolu Agency

Сполучені Штати зняли санкції з голови Національної асамблеї Венесуели Хорхе Хесуса Родрігеса Гомеса. За даними Anadolu Agency, його виключили з американського санкційного списку, пов’язаного з Венесуелою.

Оновлення санкційного списку

Про виключення Родрігеса у середу повідомило Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Відомство діє у складі Міністерства фінансів США та оприлюднило відповідне оновлення переліку санкційних позначень щодо Венесуели.

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Родрігес є громадянином Венесуели, народженим 1965 року, і очолює Національну асамблею країни. Він також є братом тимчасової президентки Венесуели Дельсі Родрігес.

Санкції щодо Дельсі Родрігес

У квітні OFAC також скасувало санкції щодо Дельсі Родрігес. Нинішнє оновлення стосується Хорхе Хесуса Родрігеса Гомеса — її брата та голови Національної асамблеї Венесуели.

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