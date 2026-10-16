США звинуватили жінку у шпигунстві на користь Китаю — The Hindu

У США заарештували 34-річну жительку Ірвайна в Каліфорнії Ваньїн Чжан, також відому як Хезер. Американська влада стверджує, що вона діяла за дорученням китайських посадовців і стежила за сином президента Тайваню Лай Цінде.

Затримання в аеропорту

ФБР затримало Чжан 4 жовтня в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса перед її запланованим вильотом до Китаю. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на заяву ФБР.

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Поїздка до Сіетла

Міністерство юстиції США заявило, що 2025 року Чжан поїхала до Сіетла за вказівкою китайських посадовців. За даними відомства, згодом вона надіслала їм фотографії, відео та відомості про номерні знаки автомобілів сина президента Тайваню і його родини.

Чжан висунули обвинувачення у діяльності як незареєстрована іноземна агентка.

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