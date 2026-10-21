Стало відомо, як Маск обмежував роботу Starlink для українських військових — WSJ

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Американський мільярдер Ілон Маск розпорядився знизити швидкість роботи військової версії Starlink, на яку покладаються українські сили оборони. За даними ЗМІ, це рішення спричинило занепокоєння в Києві та розгубленість в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, яке посилається на джерела.

Видання нагадує, що і Маск, і Трамп висловили невдоволення на адресу України у зв’язку з нанесенням нею ударів по російських нафтопереробних заводах протягом останніх тижнів, у чому президент вбачає причину високих цін на енергоносії.

За словами джерел, минулого тижня Маск обмежив швидкість, з якою українське обладнання могло підключатися до супутникової мережі, що зробило деякі ударні та перехоплювальні дрони практично марними.

Два джерела повідомили, що Маск і Трамп обговорили рішення щодо Starlink під час телефонної розмови незабаром після того, як інформація про обмеження швидкості стала надбанням громадськості.

Одне з джерел також стверджувало, що Маск і Трамп обговорювали це питання ще до ухвалення рішення про обмеження швидкості Starlink.

Публічні скарги президента України Володимира Зеленського — а саме про те, що українці можуть загинути, якщо не буде відновлено необмежене надання послуг, — призвели до повсюдної плутанини щодо того, хто віддав наказ про зниження швидкості, а також до неофіційного розслідування в Білому домі.

За словами цих джерел, під час скандалу, що розгорівся, представники SpaceX зв’язалися з колегами з Білого дому, намагаючись дійти єдиного розуміння та виробити спільну заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії до того, як Маск віддав відповідне розпорядження.

Сам Маск після того, як інформація про зниження швидкості стала надбанням громадськості, написав у X: «Будь-які обмеження швидкості або використання приймаються збройними силами США і, зрештою, президентом США».

У понеділок Трамп заявив журналістам, що не знає, хто несе відповідальність за зниження швидкості Starlink, «але я хотів би це з’ясувати».

Деякі американські посадовці стверджують, що Маск діяв в односторонньому порядку і що Трамп конкретно не наказував вживати будь-яких заходів у відповідь проти України.

Однак джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Маск спілкувався з кількома представниками адміністрації, зокрема з Трампом, перш ніж запровадити нове обмеження швидкості, яке, за словами українських посадовців, дозволило російським ракетам обійти їхні системи протиповітряної оборони.

Джерело: WSJ

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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