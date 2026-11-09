Стало відомо, хто представлятиме НАТО на переговорах в Абу-Дабі

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До тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі, долучиться представник НАТО Джеффрі ван Леувен. Він обіймає посаду керівника апарату та директора Офісу генерального секретаря Альянсу.

"НАТО в Абу-Дабі представлятиме керівник апарату генерального секретаря Джеффрі ван Леувен», - зазначив співрозмовник агентства.

Про це Укрінформу повідомив посадовець НАТО.

Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі.

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