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Дональд Трамп оголосив про масштабну угоду із закупівлі російського дизельного пального, яка, за оцінкою ЗМІ, може принести економічні вигоди Росії. Журналісти вважають, що домовленість здатна підтримати Володимира Путіна, тоді як переваги для американських споживачів залишаються під питанням.

Автор статті, американський політичний оглядач Девід Фрум, назвав домовленість «найобурливішою та найбездушнішою зрадою» України з боку Трампа. На його думку, угода може забезпечити Росії значні фінансові надходження, тоді як американські споживачі не відчують обіцяної вигоди.

Фрум припустив, що за рішенням Трампа стоїть передвиборчий розрахунок. Рейтинги американського президента стрімко падають, тому він потребує гучного політичного кроку, який можна представити виборцям як економічне досягнення.

Водночас США самі є одним із найбільших виробників та експортерів дизельного пального у світі. Американські нафтопереробні заводи щодня виробляють близько 5,2 млн барелів дизелю, тоді як внутрішнє споживання становить приблизно 3,7 млн барелів.

На думку Фрума, закупівля російського дизелю не призведе до зниження цін на пальне для американських далекобійників і фермерів, інтересами яких Трамп пояснює свої рішення.

Однак за дизельною домовленістю може стояти значно серйозніший розрахунок Кремля. Оглядач припускає, що Росія намагається зацікавити оточення Трампа вигідними енергетичними угодами, щоб домогтися поступок Вашингтона у війні проти України. Зокрема, автор звернув увагу на повідомлення The New York Times про можливу багатомільярдну угоду з нафтовими активами російського «Лукойлу».

За його словами, така домовленість могла б принести вигоду одному зі спонсорів Трампа та бізнесовим структурам, пов'язаним із родинами його зятя Джареда Кушнера і спеціального представника Стіва Віткоффа.

Водночас Фрум звернув увагу на те, що енергетичні активи, які можуть стати предметом вигідних угод, втрачатимуть свою цінність, якщо Україна продовжить завдавати по них ударів. Саме тому Кремль може використовувати перспективу прибуткових домовленостей, щоб зацікавити оточення Трампа у припиненні українських атак на російську енергетику.

«Якщо ви змусите Україну капітулювати, ми забезпечимо вам незліченне багатство», – так оглядач описав імовірний принцип, який, на його думку, лежить в основі вигідних пропозицій Кремля представникам оточення Трампа.

Фрум вважає, що Путін намагається використати схильність американського президента до корупції як стратегічну перевагу у війні проти України.

Автор також нагадав слова колишньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка ще у 2019 році заявила, звертаючись до Трампа: «У вас усі дороги ведуть до Путіна». На думку Фрума, нова домовленість із Москвою лише посилює актуальність цього звинувачення.

Джерело: The Atlantic

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Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

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