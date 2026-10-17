STAMICO оголосила про плани щодо трьох нових копалень у Танзанії — The Rio Times

Державна гірничодобувна корпорація Танзанії STAMICO оголосила про плани щодо трьох нових копалень — двох золотих і однієї графітової. Як повідомляє The Rio Times, генеральний директор корпорації Венанс Мвассе представив ці плани редакторам медіа в Дар-ес-Саламі 16 жовтня.

Золоті та графітовий проєкти

Розвідка на одному із золотих проєктів — Кігосі в окрузі Букомбе регіону Геїта на північному заході Танзанії — вже триває. У лютому 2026 року STAMICO підписала угоду про співпрацю щодо золотих ліцензій Кігосі з південноафриканською компанією Plantcor Mining and Plant Hire.

За даними The Citizen, на які посилається The Rio Times, графітова копальня на 100% належатиме STAMICO. Корпорація також придбала 20 ліцензій на стратегічні корисні копалини та шукає партнерів, які можуть забезпечити капітал і технології для великих проєктів. Місце розташування графітової копальні та назву другого золотого проєкту не повідомляли.

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Дохід і наявні активи

За даними STAMICO, її дохід у 2025/26 фінансовому році становив 147,8 млрд танзанійських шилінгів, або близько 56,2 млн доларів. У 2018/19 фінансовому році показник дорівнював 1,3 млрд шилінгів, або приблизно 0,5 млн доларів. Таким чином, заявлений корпорацією дохід зріс орієнтовно у 114 разів.

Нині STAMICO повністю володіє трьома копальнями: золотою Біхарамуло, вугільною Ківіра та гравійною Чігонгве. Компанія також придбала 18 бурових установок для геологорозвідувальних робіт, збудувала п’ять заводів із виробництва вугільних брикетів і планує промисловий парк у Чігонгве для випуску будівельних заповнювачів.

Довгостроковою метою STAMICO є лістинг на фондовій біржі Дар-ес-Салама. За словами Мвассе, перед цим корпорація має зміцнити наявні проєкти, продовжити реформи та наростити операційні можливості.

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